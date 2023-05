Sicherheitsmann behauptet: Nicki Minaj warf Schuh nach ihm!

Wurde sie gewalttätig? Nicki Minaj (40) hatte sich im März 2019 auf ihrer "Nicki Wrld Tour" befunden. Dafür kam die Rapperin auch nach Frankfurt am Main. Während ihres Konzerts in der Mainmetropole konnte ein Fan die Sicherheitsbarriere durchdringen und stürmte auf die Bühne, um mit der "Barbie Dreams"-Interpretin zu tanzen. Nach dem Auftritt blieb der Vorfall im Backstagebereich nicht unkommentiert und die Musikerin soll in Rage gewesen sein. Tatsächlich soll Nicki einen Sicherheitsmann mit einem Schuh attackiert haben!

Wie RadarOnline berichtet, habe der betroffene Security-Beauftragte namens Thomas Weidenmüller nun Klage eingereicht. In dieser heißt es, Nicki habe eine andere Sicherheitskraft wegen des Vorfalls mit dem Fan angeschrien. Daraufhin sei Thomas eingeschritten und habe gegenüber der Rapperin geäußert, sie solle nicht "in solcher Art und Weise mit seinem Kollegen sprechen." Dann habe die "Starships"-Interpretin ihren Schuh auf den Deutschen geworfen – jedoch das Ziel verfehlt.

Außerdem sei es zu Verletzungen gekommen. Nickis Partner Kenneth Petty, der ebenso im Backstagebereich anwesend gewesen sei, habe Thomas geschlagen. Der Sicherheitsmann sei sich bis heute nicht sicher, ob der 45-Jährige ihn mit der Faust oder sogar mit einer Waffe attackiert habe.

Getty Images Nicki Minaj, US-amerikanischer Rapstar

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Getty Images Nicki Minaj im Rahmen der Met Gala 2018

