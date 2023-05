Laut "Ex on the Beach"-Yasin hat Paulina ihn oft angelogen

Hat Paulina Ljubas (26) etwa gelogen? Die TV-Bekanntheit ist derzeit in der Realityshow Ex on the Beach zu sehen, bei der sie in paradiesischer Umgebung auf ihre Verflossenen trifft. In der aktuellen Folge wurde die Brünette von ihrem Ex Yasin Mohamed (31) am Strand überrascht – und der hatte mächtig Redebedarf! In dem anschließenden Vieraugengespräch platzte es aus ihm raus: Paulina habe Yasin in der Beziehung ständig nur angelogen!

Gleich zu Beginn der Unterhaltung konfrontiert Yasin die Brünette mit seinen Vorwürfen, denn der Grund für ihre Trennung seien Paulinas Lügen gewesen. So habe sie unter anderem mit Temptation Island-Verführer Dominik Brcic geschrieben, während sie an Yasin vergeben war und nach der Trennung das Gerücht gestreut, dass der Hottie ihr fremdgegangen sei. Doch Paulina möchte von den Anschuldigungen nichts wissen. "Das stimmt absolut nicht", verteidigt sie sich.

Doch das war nicht alles, denn nur kurze Zeit später tauchte Ex-Flirt Dominik ebenfalls auf und brachte Paulina mächtig ins Schwitzen. Bei ihrem Gespräch plauderte der Hottie kurzerhand aus, dass er bei "Temptation Island" mit der damals vergebenen Paulina Sex gehabt habe. Die Brünette stritt diese Aussage nicht ab.

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed in Dubai

RTL Dominik Brcic und Paulina Ljubas bei "Temptation Island V.I.P."

