Tod von Kim Kardashians Doppelgängerin: Frau wurde verhaftet

Ist sie etwas Schuld am Tod von Christina Ashten Gourkani? Ende März wurden traurige Nachrichten bekannt: Das Model verstarb im Alter von nur 34 Jahren. Grund für den Tod der Doppelgängerin von Kim Kardashian (42) soll ein Herzstillstand gewesen sein, der angeblich durch die falsche Ausführung von Po-Injektionen ausgelöst wurde. Jetzt wurde eine Frau festgenommen, die die Behandlung bei Christina durchgeführt haben soll.

Wie TMZ berichtet, soll es sich bei der Verdächtigen um Vivian Alexandra Gomez handeln. Die 50-Jährige sei bereits vergangenen Monat in Florida festgenommen worden. Ihr wird unter anderem fahrlässige Tötung sowie Ausübung ärztlicher Tätigkeiten ohne Lizenz zur Last gelegt. Wie Daily Mail erfahren haben will, soll Vivian dem verstorbenen Model mehrere Injektionen mit Silikon in einem Hotelzimmer verabreicht haben. Ob zu einem Prozess gegen Vivian kommt und wie lange sie noch in Gewahrsam bleibt, ist derzeit unklar.

Wie Daily Mail vor wenigen Wochen berichtet hatte, sei Christina nach dem Eingriff in ein Krankenhaus gekommen. Nur wenige Stunden nach der Operation habe sich der Zustand der bekannten Doppelgängerin verschlechtert, bis es zu einem Herzstillstand kam.

Instagram / ashtens_empire Christina Ashten Gourkani

