Nach Scheidung: Cathy Hummels behält Mats' Namen "aus Liebe"

Warum heißt sie nicht wieder Fischer? Cathy Hummels (35) ist als Frau von Mats Hummels (34) bekannt geworden. Die Beauty hatte den Kicker stets bei seinen Spielen unterstützt – bis zu ihrer Trennung. Im vergangenen Dezember war dann auch die Scheidung durch. Trotzdem änderte die Moderatorin ihren Nachnamen nicht und bekommt dafür viel Kritik im Netz. Nun erklärt sie aber: Cathy behält Mats' Nachnamen "aus Liebe"!

Wie Die Süddeutsche berichtet, sprach die Unternehmerin dies auf der OMR in Hamburg an und betonte: Cathy sei eigentlich nicht scharf darauf, wie ihr Ex-Mann zu heißen! "Aber es ging mir um meinen Sohn", stellte sie klar und führte aus: Es sei eine Entscheidung "aus Liebe" gewesen. Auch dabei dürfte sie sich wahrscheinlich auf ihren gemeinsamen Sohn Ludwig beziehen – und nicht auf Mats.

Obwohl Cathy immer wieder betont, eine harmonische Beziehung zu ihrem Ex pflegen zu wollen, erlaubt sie sich auch ab und an einen Seitenhieb gegen Mats. So kritisierte sie die Schnelligkeit des Fußballers auf humorvolle Art und Weise. Auf Ludwigs Milchzahnparty mit dem Motto Monster meinte sie: "Das eine Monster sieht aus wie Papa, ist nur schneller. Aber das ist ja nicht schwer."

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels an Silvester 2022

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig (l.) und ihrem Ex Mats (r.)

