Ex-Kicker Mats Hummels möchte für diesen Verein arbeiten

Mats Hummels (36), Weltmeister von 2014, hat nach seinem Abschied vom aktiven Fußball neue Pläne, jedoch keine Eile, diese voranzutreiben. Der Ex-Kicker verriet, sich eine längere Auszeit zu gönnen. "Es geht mir vor allem darum, nicht ständig präsent zu sein", erklärte er, nachdem er offiziell bei Borussia Dortmund verabschiedet wurde, berichtet die Bunte. Anlässlich des Testspiels des BVB gegen Juventus Turin, bei dem er am Sonntag geehrt wurde, gab er Einblicke in seine nächsten Schritte. Mit dabei an seiner Seite: seine Freundin Nicola Cavanis (26) und seine Mutter Ulla. "Ich möchte von innen heraus spüren, wofür ich brenne", so Mats.

Auch wenn derzeit eine Pause ansteht, gibt es bereits klare Perspektiven. Mats plant ein berufliches Engagement bei Borussia Dortmund, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. "Ich will nicht drumherumreden. Das ist eine Option, die ich mir gut vorstellen kann und die sehr wahrscheinlich ist", sagte er. Während er jedoch an seiner langfristigen beruflichen Richtung arbeitet, wird er schon bald als Experte bei Prime Video zu sehen sein – ein Schritt, der bereits vor zwei Monaten bekannt war. Zuvor hatte er 2024 seine aktive Karriere beendet, nachdem er Borussia Dortmund verlassen hatte und ein Jahr bei der AS Rom verbrachte.

Privat steht der Fokus bei Mats auf Familie. Zeit mit seinem Sohn Ludwig, aber auch mit seiner Freundin Nicola. Gemeinsam wurde das Paar zuletzt immer wieder in innigen Momenten gesehen. Die Begegnungen mit seiner Ex-Frau Cathy Hummels (37) erfolgen im Zeichen des Co-Parentings. Während er den Spagat zwischen persönlicher Neuorientierung und beruflichem Plan ausbalanciert, scheint für den früheren Profi eines klar: Ein Leben ohne den Fußball ist zwar vorstellbar, aber langfristig nicht sein Ziel.

Getty Images Mats Hummels, Fußballprofi

Getty Images Mats Hummels beim Abschied vom BVB, September 2024

Getty Images Nicola Cavanis und Mats Hummels, Oktober 2024