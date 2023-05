Wer hat den Einzug ins "Let's Dance"-Finale nicht verdient?

Wer muss heute gehen? Seit einigen Wochen schweben die Promis jeden Freitag über das Let's Dance-Parkett. Neben Julia Beautx (24) oder Anna Ermakova (23), stellen auch Timon Krause (28) und Philipp Boy (35) am heutigen Abend wieder ihr Können unter Beweis und kämpfen um den Einzug in das große Finale. Doch wer hat es eurer Meinung nach am meisten verdient, in der letzten Show mit dabei zu sein?

In der vergangenen Woche mussten YouTuber Knossi (36) und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (40) die Show verlassen – doch wer muss seinen Traum vom Titel "Dancing Star 2023" dieses Mal aufgeben? Während Philipp und Anna bereits von Beginn an als absolute Favoriten galten, mauserte sich auch Julia mit der Zeit zum Publikumsliebling. Timon musste schon in der vergangenen Ausgabe zittern. Was glaubt ihr: Für wen könnte es heute Abend knapp werden?

Auf welche Darbietungen können sich die "'Let's Dance"-Fans eigentlich in dieser Woche freuen? Anna und Valentin Lusin (36) werden versuchen, die Menge mit einem Wiener Walzer und einem Contemporary zu verzaubern. Für Philipp und Patricija Ionel (28) hingegen steht ein Paso Doble und ein Slow Fox auf dem Programm. Julia und Zsolt Sándor Cseke (35) werden auch einen Slow Fox und einen Jive zum Besten geben. Timon und Tanzprofi Ekaterina Leonova (36) werden versuchen, die Zuschauer mit einem Quickstep und einem Paso Doble von sich zu überzeugen.

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance" 2023

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

