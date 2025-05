Das wirft Taliso Engel nach "Let's Dance" aus der Bahn

Taliso Engel (22), der im April 2025 zum Parasportler des Jahres gewählt wurde, steht nach dem Finale von Let's Dance vor einer neuen Herausforderung: der Rückkehr in seinen sportlichen Alltag. Der Para-Schwimmer, der sich bisher auf dem Tanzparkett bewährt hatte, muss nun wieder zurück ins Wasser und nach der Pause hartes Training absolvieren. Doch die Umstellung fällt ihm offenbar schwer. In einer Instagram-Story gab er Einblicke in seinen aktuellen Zustand: "Ich war gerade bei meinem ersten Training. Das hat mich komplett aus dem Leben geschossen", berichtete Taliso unverblümt.

Die ungewohnte Belastung zeigt erste Auswirkungen, wie der Sportler, der im Finale der RTL-Show gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) mit einem emotionalen Contemporary die Herzen der Fans und die Bestnote der Jury erobert hat, feststellen musste. Ihm sei nach dem Training ungewöhnlich kalt, er fühle sich ausgelaugt und habe Gliederschmerzen. "Also entweder ich bin morgen dick krank, oder das Training hat mich einfach hopsgenommen", ließ der Para-Schwimmer durchblicken. Um sich zu erholen, hat er für den Abend eine klare Strategie: Entspannung und Schlaf. Taliso beschloss, sich früh ins Bett zu legen, um neue Kräfte zu sammeln.

Für den erfolgreichen Athleten war die Teilnahme an der beliebten Tanzshow eine komplett neue Erfahrung, die auch körperliche Veränderungen nach sich zog. Normalerweise kennt ihn das Publikum eher als fokussierten Schwimmer, der auf internationaler Ebene Medaillen sammelt. Doch bei "Let's Dance" zeigte Taliso eine andere, kreative Seite von sich. Seine Offenheit und sein Humor kommen auch in den sozialen Medien gut an. Dort gibt er nicht nur sportliche Einblicke, sondern teilt auch Momente seines Alltags – stets mit einem Lächeln und einem lockeren Spruch auf den Lippen. Mittlerweile hat er online mehr als 38.000 Fans um sich geschart.

Getty Images Taliso Engel, Schwimmer

RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Taliso Engel

