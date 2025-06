Das ist der Grund für Jonny Jaspers und Lauras Liebes-Aus

Jonny Jaspers und Laura Peuker sind seit August des vergangenen Jahres offiziell getrennt. Nach drei Jahren On-off-Beziehung treffen sich die Reality-Bekanntheiten nun bei Prominent getrennt wieder. Ein Clip auf dem offiziellen Show-Account auf Instagram verrät, weshalb die Beziehung der beiden in die Brüche gegangen ist. "Der Trennungsgrund war, weil ich Laura betrogen habe", gesteht Jonny. Bisher haben die Verführer von Temptation Island noch nicht öffentlich über die Gründe für die Trennung gesprochen.

Laut den Ankündigungen des Ex-Paares können sich Fans darauf einstellen, noch einige überraschende Details zu erfahren. Die Fans haben über Jonnys Fremdgeh-Aktion eine relativ klare Meinung, wie die Kommentare unter dem Video zeigen. "Krass, dass Jonny Laura betrogen hat. Dachte gerade, die beiden wären echt und nicht wie der Rest der Paare in dieser Bubble", wundert sich ein User. Ein weiterer schreibt fassungslos: "Wie kann man eine Frau wie Laura betrügen?" Wieder ein anderer schließt sich dem an: "Das hätte ich nicht gedacht, dass er Laura betrügt. Die beiden waren so ein schönes Paar."

Seit ihrer Trennung vor rund einem Jahr liefern sich Laura und Jonny regelmäßig öffentliche Schlammschlachten auf Social Media. Zuletzt stritten die beiden um den Hund der Blondine. Denn den Vierbeiner darf Jonny seit dem Beziehungs-Aus offenbar nicht mehr sehen, weshalb er seine Ex kurzerhand als "Unmensch" betitelte und im Netz seinem Ärger Luft machte: "Ich kann mir deine Schei*e nicht mehr anhören. Nerv mich einfach nicht, lass mich in Ruhe. Benutz mich nicht als Sprungbrett, nur weil ich jetzt in dem Format drin war, in das du gerne reinwolltest."

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker und Jonny Jaspers, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura und Jonny, Influencer