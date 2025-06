Cassie Ventura drohte Mann wegen "Freak-Off"-Video mit Mord

Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens gegen den Rapper P. Diddy (55), bürgerlich Sean Combs, gibt es neue Erkenntnisse. Wie TMZ berichtet, wurde nun eine Tonaufnahme von Sängerin Cassie Ventura (38) öffentlich. Darin bedroht sie einen Mann, der Sugit heißen soll. Besonders brisant: In dem Gespräch, das bereits im März 2014 in Atlantic City stattgefunden haben soll, geht es um ein angeblich existierendes "Freak-Off"-Video, das die Ex-Partnerin des Rappers in einer kompromittierenden Situation zeigen soll. In dem Tonband verlangt sie von dem Mann, den besagten Clip zu zeigen, und sagt dabei: "Es ist mein verdammtes Leben und ich werde dich töten. Ich werde dich töten, wenn du es mir nicht sofort zeigst. [...] Ich werde dich töten und dann wird er dich wieder töten."

Das Tonband war bereits im Mai dieses Jahres während der Verhandlung vor Gericht abgespielt worden, als Cassie von der Verteidigung des Rappers ins Kreuzverhör genommen wurde. Diddys Anwaltsteam präsentierte die Aufnahme als Beweismittel, um die Aussagen der Musikerin infrage zu stellen. Sie selbst wird voraussichtlich nicht mehr in der Gerichtsverhandlung aussagen. Nach ihren vier emotionalen Tagen im Verhör musste sich die Hochschwangere erholen. Weniger als zwei Wochen danach brachte sie ihr drittes Kind mit Ehemann Alex Fine zur Welt.

Der Prozess gegen den Musikproduzenten, bei dem es unter anderem um Menschenhandel, sexuelle Gewalt und Drogenschmuggel geht, wird noch etwa einen Monat andauern. Die Geschworenen scheinen allerdings schon jetzt psychisch belastet zu sein. Wie OK! berichtet, wirkten sie beim Betrachten von "Freak-Off"-Videos verstört. Eine Frau habe sich auf ihrem Stuhl hin- und herbewegt und die Hand gegen ihre Stirn geschlagen.

Getty Images Cassie Ventura, 2015

Instagram / cassie Cassie Ventura und Alex Fine mit ihren Töchtern, März 2025

