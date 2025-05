Dieses Paar siegte bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge

Am gestrigen Abend kämpften neun Profipaare bei der Let's Dance-Profi-Challenge um den Sieg. Und am Ende durfte Ekaterina Leonova (38) wieder jubeln – nach ihrem Sieg der diesjährigen "Let’s Dance"-Staffel mit Diego Pooth (21) hat die Profitänzerin nun auch bei der Profi-Challenge die Herzen der Zuschauer und den Pokal erobert. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Valentin Lusin (38) beeindruckte die gebürtige Russin mit einer spektakulären Freestyle-Performance zum Thema "Wut". Bei ihrem Auftritt stellten sie ein streitendes Pärchen dar, womit sie nicht nur das Publikum, sondern auch der Jury den Atem raubten.

Die Jury zeigte sich begeistert von Ekat und Valentins fesselnder Performance. Der sonst eher strenge Joachim Llambi (60) beschrieb ihre Darbietung als glaubwürdig und intensiv. Derweil schwärmte Motsi Mabuse (44) von deren Harmonie: "Man denkt, ihr tanzt seit 100 Jahren zusammen." Valentin Lusin sorgte zudem für einen ordentlichen Lacher. So erklärte der Mann von Renata Lusin (37), was die Inspiration für das Thema "Wut" war. "Ich musste an den letzten vergessenen Hochzeitstag denken", berichtete er leicht schmunzelnd.

Ekaterina triumphiert somit in diesem Jahr bei "Let's Dance" gleich doppelt, was kaum verwunderlich ist. Bereits in der Vergangenheit sammelte die Tänzerin mit ihren beeindruckenden Auftritten zahlreiche Pokale und baute sich eine treue Fangemeinde auf. Ihren Sieg mit Verona Pooths (57) Sohn konnte sie aber dennoch kaum fassen. "Ich kann immer noch nicht realisieren und glauben, dass wir gewonnen haben. Ich bin wie in einem Traum. Ich habe damit gar nicht gerechnet", erklärte sie in der Show vor wenigen Tagen völlig baff.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Ekaterina Leonova, Tänzerin

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, Mai 2025

