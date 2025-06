"Prominent getrennt"-Clip: Yeliz Koc findet sich langweilig

Die neue Staffel von Prominent getrennt steht in den Startlöchern. Ein erster Vorgeschmack sorgt bei Yeliz Koc (31) allerdings für gemischte Gefühle. Zusammen mit ihrem Ex-Partner Jannik Kontalis, mit dem sie an der Show teilgenommen hat, ist die Influencerin bereits in einem Teaser-Clip zu sehen. In diesem stellen die beiden sich vor, wirken dabei aber auffällig gelangweilt und emotionslos. Yeliz reagiert auf die Videosequenz auf Instagram selbstkritisch: "Was ist los mit uns? Selbst ich schlafe beim Zugucken ein."

Yeliz' Kommentar erntet unter dem Beitrag in den sozialen Medien gemischte Reaktionen. "Jetzt weißt du, wie es uns immer geht", kontert ein User humorvoll. Ein weiterer fügt hinzu: "Schlaftabletten." Andere feiern die Art des einstigen Bachelor-Girls, auch sich selbst mal aufs Korn zu nehmen. "Ich finde es angenehm, auch mal entspannte Menschen in Formaten zu haben – bei dem ganzen Feuer da. Freue mich auf Yeliz", findet ein Nutzer. Ein weiterer Fan scherzt: "Joa, neben dem Ex zu sein kann halt ermüdend sein."

Viele Zuschauer freuen sich insbesondere auf Yeliz und Janniks Teilnahme an "Prominent getrennt" – die beiden sorgten nämlich schon lange vor der Ausstrahlung für Schlagzeilen. Nach den Dreharbeiten im Herbst 2024 wurden die beiden Ex-Partner plötzlich wiederholt händchenhaltend in der Öffentlichkeit gesichtet. Kurz darauf wurde klar: Yeliz und Jannik sind wieder ein Paar. Anfang März 2025 reiste das Paar gemeinsam mit Yeliz Tochter Snow Elanie (3) nach Paris. Der Trip endete jedoch im Streit und wurde frühzeitig abgebrochen. Nach rund zwei Wochen Stille gab Jannik die erneute Trennung bekannt.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Yeliz Koc

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars