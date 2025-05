Diese zwei Profis feiern emotionales "Let's Dance"-Comeback

Der diesjährige Let's Dance-Gewinner steht fest. Doch Tanzfans dürfen sich trotzdem noch einmal freuen: Denn heute Abend findet die große Profi-Challenge statt. Neben spektakulären Performances der Profitänzer kommt es zu einem ganz besonderen Highlight: Denn Christian Polanc (47), der von 2007 bis 2023 fester Bestandteil der Tanzshow war, feiert sein Comeback. Zusammen mit Kathrin Menzinger (36) tanzt er zum Thema "Ekstase" – und begeistert die Jury und Zuschauer gleichermaßen. "Ich find's klasse, dass Christian zurück ist. Er war immer mein Lieblingstänzer", schreibt nicht nur ein Fan auf X. Auch Christian selbst zeigt sich emotional. "Es waren 15 Jahre, die ich nie vergessen werde in meinem Leben. [...] Vielen, vielen Dank dafür", wendet er sich nach seinem Tanz an die Crew.

Doch heute Abend jagt ein Highlight das nächste. Denn auch Isabel Edvardsson (42) feiert ihr "Let's Dance"-Comeback. Die Profitänzerin hat erst im April des vergangenen Jahres ihr drittes Baby zur Welt gebracht und sich deshalb eine Auszeit genommen. Für die große Profi-Challenge macht sie jedoch eine Ausnahme. Gemeinsam mit Paul Lorenz (38) fegt sie zum Thema "Leidenschaft" übers Parkett und sorgt für einen echten Wow-Moment. Da kommt selbst Joachim Llambi (60) ins Schwärmen: "Wenn Isabel hier ist, [...] ist sie immer on fire und topfit. Sie ist so diszipliniert, einfach ein Profi."

Mit der Rückkehr dieser zwei "Let's Dance"-Legenden nimmt die diesjährige Staffel ein fulminantes Ende. Doch auch in der vergangenen Woche wurde es für die Zuschauer nicht langweilig. Nach 18 langen Wochen kam es endlich zum großen Finale. Angetreten sind der Turner Fabian Hambüchen (37), der Schwimmer Taliso Engel (22) und Promi-Spross San Diego Pooth (21). Gemeinsam mit ihren Tanzpartnerinnen zeigten die drei Männer, was sie in den letzten Monaten gelernt haben. Gereicht hat es letztendlich für Diego, der sich ab sofort "Dancing-Star 2025" nennen darf.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Profitänzer Kathrin Menzinger und Christian Polanc

Anzeige Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson, Oktober 2023

Anzeige Anzeige