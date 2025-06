Stormi Webster spottet über Kylie Jenners früheren Look

Kylie Jenner (27) hat ihrer Tochter Stormi Webster (7) einen Blick in ihre Vergangenheit gewährt – und diese war alles andere als beeindruckt. In einem TikTok-Video zeigte die Unternehmerin der Siebenjährigen ein Foto aus ihrer sogenannten "King Kylie"-Ära, die durch bunte Perücken und auffällige Outfits geprägt war. Stormis Reaktion auf das Bild, das Kylie in einer blauen Perücke, einem roten T-Shirt-Kleid und Overknee-Stiefeln zeigt, war eindeutig: Mit den Händen in den Hüften fragte sie fassungslos, ob ihre Mutter damals tatsächlich ihre Haare gefärbt habe. "Es war eine Perücke", erklärte Kylie und ergänzte: "Mama hat es geliebt, Perücken zu tragen." Doch Stormi blieb kritisch: "Ein blauer Haarton mit rotem Outfit? Das ist keine gute Kombi."

Die "King Kylie"-Phase, die Kylies Stil zwischen 2014 und 2017 beschrieb, war eine Zeit des Experimentierens und des Übergangs für die junge Prominente, die damals auf ihren sozialen Medien mit Looks wie dem besagten blauen Haarton für Schlagzeilen sorgte. Kylie, die mittlerweile einen natürlicheren Stil bevorzugt, gestand ihrer Tochter auch, dass diese Modewahl aus heutiger Sicht nicht zu ihren besten gehörte. Fans diskutierten unter dem Video die ikonische Bedeutung dieser Ära, während andere witzelten, dass Stormi irgendwann erkennen werde, dass die Mode von damals überhaupt erst den luxuriösen Lebensstil der Familie finanziert habe.

Stormi, die gemeinsam mit ihrem Bruder Aire (3) die Tochter von Kylie und Rapper Travis Scott (34) ist, zeigte in dem Clip wieder ihre freche Art – ganz so, wie es Fans schon von früheren Auftritten kennen. Ihre Ausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein sind dabei nicht zu übersehen. Viele sind sich sicher: In Stormi steckt echtes Talent, das sie später vielleicht selbst ins Rampenlicht bringen könnte – vielleicht als Model wie ihre Mutter Kylie oder Tante Kendall Jenner (29). Bis dahin bleibt sie aber vor allem eins: eine charmante kleine Persönlichkeit, die ihrer Mama mit ihren witzigen Kommentaren immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster im Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster in Paris

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi