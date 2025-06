Nach Amoklauf: Andreas Gabalier singt bei Grazer Gedenkfeier

Als in der Stadt Graz am Dienstagabend der Opfer des tragischen Amoklaufs gedacht wurde, der vergangene Woche mehrere Menschen in den Tod riss, sorgte Musiker Andreas Gabalier (40) für einen besonders emotionalen Moment: Der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller performte sein Lied "Amoi seg' ma uns wieder" zum Abschluss der interreligiösen Gedenkfeier – ein Song, der für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat. Er schrieb den Text vor einigen Jahren anlässlich zweier Todesfälle innerhalb seiner Familie und nahm nun die Gelegenheit wahr, in Graz damit den Opfern die letzte Ehre zu erweisen. Wie Andreas im Gespräch mit Puls24 erklärte, ging ihm der Auftritt selbst extrem nahe. "Ich hatte Gänsehaut ohne Ende", schilderte er und fügte hinzu, mit seiner Performance ein Zeichen "für Miteinander und gegen Spaltung" setzen zu wollen.

Die Gedenkfeier wurde von vielen bekannten Persönlichkeiten begleitet, etwa auch von dem Landeshauptmann der Steiermark Mario Kunasek und Innenminister Gerhard Karner. Sie würdigten die Opfer und drückten ihre Anteilnahme aus. Mario beschrieb die Narben, die dieses schreckliche Ereignis im "Grünen Herzen" der Steiermark hinterlassen habe, und betonte, wie lange deren Heilung dauern werde. Der Täter, ein 21-jähriger ehemaliger Schüler, soll bei seinem Angriff 110 Patronen bei sich gehabt und insgesamt zehn Personen das Leben genommen haben. Während der Gottesdienst die Geschehnisse in offiziellem Rahmen würdigte, war es für viele Anwesende vor allem Andreas' Darbietung, die dem Abend eine besonders persönliche Note verlieh und das Mitgefühl für die Hinterbliebenen greifbar machte.

Für Andreas, der seinen emotionalen Song "Amoi seg' ma uns wieder" 2009 auf dem Album "Da komm' ich her" veröffentlichte, war es eine eher ungewöhnliche Bühne – sonst performt er in oft großen, lauten Konzertsälen. Gerade erst war er bei den French Open in Paris zu sehen, wo er das Finale live verfolgte und sichtlich gut gelaunt war. Nun zeigte sich der Sänger von einer ganz anderen Seite – still, nachdenklich und einfühlsam. Zu dem spontanen Auftritt soll es durch einen Social-Media-Post des Sängers gekommen sein: Andreas, der in Graz aufgewachsen ist, schlug vor, einen kleinen musikalischen Beitrag zu der Trauerfeier zu leisten – ein Angebot, das die Veranstalter offenbar gern annahmen.

Sascha Steinbach / Getty Images Andreas Gabalier beim RTL Jahresrückblick 2016

Andreas Gabalier bei einem Auftritt 2016

Matthias Rietschel / Getty Images Andreas Gabalier bei einem Konzert 2015 in Chemnitz