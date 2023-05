Bill Kaulitz ist offen für eine Tour-Romanze und Groupie-Sex

Da steigt die Vorfreude auf ein Tokio Hotel-Konzert! Bill Kaulitz (33) ist als Frontmann der Magdeburger Band "Tokio Hotel" bekannt. Aber auch als Langzeit-Single macht der Sänger sich einen Namen. Immer wieder erzählt er seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (33) von neusten Eroberungen und lockeren Sex-Treffen. Momentan ist die Band auf Welttournee. Dabei möchte der Musiker aber auf Romantik nicht verzichten: Bill ist offen für eine Tour-Romanze.

In dem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählen die Zwillingsbrüder Bill und Tom aus ihrem Privatleben und beantworten Fragen von Fans. Bei der Frage, ob Bill auch mal eine Tour-Romanze und Groupie-Sex hatte, antwortete er ganz unverblümt. "Das ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Ich glaube, so eine Tour-Romanze würde mir ganz guttun. Ich glaube, so guter Sex auf Tour ist schon wichtig", gab der Dauer-Single preis. "Es besteht die Möglichkeit, mich anzubaggern auf Tour und es besteht die Möglichkeit, dass ich mich verliebe", appellierte Bill an seine Fans.

"Ich hatte mal eine Tour-Romanze. Das war aber nur romantischer Augensex", plauderte Bill zudem weiter aus dem Nähkästchen. Diese Augen-Romanze geschah auf der "Tokio-Hotel"-Tour 2010. Auf der jetzigen Welttournee scheint sich für den gebürtigen Leipziger auch etwas anzubahnen. "Ich habe diesmal jemanden aus unserer Crew ins Auge gefasst, wo ich glaube, da könnte noch was passieren", fügte Bill hinzu.

RTL / Robert Grischek Werbebild zu "That's My Jam" mit Bill und Tom Kaulitz

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

