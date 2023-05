Ehrlich: Das hält ESC-Sensation Rosa Linn vom deutschen Act!

Sie hat eine klare Meinung! Rosa Linn ging im vergangenen Jahr beim ESC für Armenien an den Start. Die Sängerin konnte zwar lediglich den 20. Platz belegen, landete mit ihrem Song "SNAP" daraufhin aber einen weltweiten Hit. Seitdem ist die Brünette durchaus erfolgreich und arbeitet an neuen Musikprojekten in den USA. Von dort aus will sie das ESC-Finale morgen verfolgen – und sie hat auch schon eine Meinung zu den Teilnehmern. Promiflash hat nachgefragt: Was hält Rosa eigentlich vom diesjährigen deutschen Act?

Im Talk mit Promiflash äußert die 22-Jährige: "Ich hab den Song 'Blood & Glitter' von Lord of the Lost gehört. Ich liebe Heavy-Metal-Musik – deshalb hat mich der Song sehr beeindruckt!" Zu ihren Lieblingen beim diesjährigen ESC zählt die Band wohl jedoch nicht. "Mein Favorit ist Italien mit "Due Vite". Aber mein Herz schlägt natürlich auch für den armenischen Act Brunette!", erklärt die Musikerin.

Von wo aus Rosa das Finale morgen verfolgen wird? "Ich bin dann wahrscheinlich im Studio, um weiter an meiner Musik zu feilen. Also müssen die Produzenten, Tontechniker und alle anderen wohl gemeinsam mit mir vor den Bildschirm", witzelt das Gesangstalent. Sie meint, auf keinen Fall wolle sie sich das Spektakel entgehen lassen – "komme was wolle".

Getty Images Lord of the Lost, deutscher ESC-Act 2023

Getty Images Rosa Linn, Sängerin

Getty Images Rosa Linn, Sängerin

