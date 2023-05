So enttäuscht war Rosa Linn nach ihrer ESC-Niederlage 2022!

Es war nicht einfach für sie! Rosa Linn trat im vergangenen Jahr für Armenien beim Eurovision Song Contest an und hatte zuvor große Hoffnungen auf eine gute Platzierung gehabt. Schlussendlich landete die Musikerin aber lediglich auf Rang 20. Abgesehen davon wurde ihr Song "SNAP" in den folgenden Monaten zu einem weltweiten Hit und die Sängerin profitierte von ihrer Teilnahme an dem Musikwettbewerb. Doch trotzdem gibt sie gegenüber Promiflash zu verstehen: So enttäuscht war Rosa Linn nach ihrer ESC-Niederlage!

Im Talk mit Promiflash äußert die 22-Jährige: "Während und kurz nach dem Contest war ich wirklich sehr verärgert und deprimiert. Ich fühlte mich so, als hätte ich mein Land im Stich gelassen." Nun habe sie jedoch eine andere Sicht auf die Dinge. "Ich bin nun dankbar für alle Erfahrungen, die mich da hingeführt haben, wo ich jetzt bin. Ich lernte, dass ich andere junge Künstler inspirieren kann, allem Versagen zum Trotz weiterhin ihre Träume zu verfolgen", schildert das Gesangstalent.

Der ESC spiele nach wie vor eine besondere Rolle im Leben von Rosa. "Die Show war mein großes Sprungbrett. Nichts von all dem, was ich jetzt mache, hätte ich jemals ohne meine Teilnahme verwirklichen können", scheint sich die Brünette sicher zu sein. Wer die Chance hat, solle immer und zu jedem Zeitpunkt ohne zu überlegen auf die Bühne.

Anzeige

Getty Images Rosa Linn, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rosa Linn, ESC-Teilnehmerin 2022

Anzeige

Getty Images Rosa Linn, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de