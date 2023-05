Von wegen Norwegen: Dieses Land gilt als großer ESC-Favorit!

Wer wird den Sieg holen? In wenigen Tagen findet das große Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests statt! Für Deutschland tritt der Act Lord of the Lost mit dem Song "Blood & Glitter" an und die Erwartungen an die Band sind groß. Laut Prognosen stehen die Chancen für die Gruppe im Wettbewerb nicht schlecht, doch als großer Favorit wird sie nicht erachtet. Dieses Land macht nach Schätzungen beim ESC das Rennen!

Wie esc-kompakt.de schildert, kann sich wahrscheinlich Schweden auf eine hohe Punktzahl freuen. Das nördliche Land tritt in Liverpool mit der Sängerin Loreen (39) und dem Song "Tattoo" an. Der Track ist derzeit mit Abstand einer der meistgestreamten Songs aller diesjährigen ESC-Lieder auf Spotify. Über 47 Millionen Mal wurde "Tattoo" auf der Musikstreaming-Plattform abgespielt. Außer Schweden werden auch Norwegen mit der Sängerin Alessandra und dem Song "Queen of Kings" sowie das österreichische Duo Teya & Salena mit "Who the Hell is Edgar?" als Favoriten gesehen.

Sollte Loreen für Schweden dieses Jahr den Sieg holen, wäre das bereits der zweite ESC-Gewinn, den die Sängerin verbuchen kann. Sie konnte 2012 bereits mit dem Hit "Euphoria" den Wettbewerb für sich entscheiden und stieg mit der Nummer in vielen Ländern auf Platz eins der Charts ein.

Anzeige

Getty Images Loreen, Sängerin

Anzeige

Getty Images Loreen, ESC-Teilnehmerin für Schweden

Anzeige

Getty Images Loreen, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de