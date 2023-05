Selten: Prinzessin Beatrice macht Anmerkung über Stiefsohn!

Prinzessin Beatrice (34) erwähnt ihren Stiefsohn! Die ältere Tochter von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (63) heiratete vor etwa drei Jahren den Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (39). Dieser hatte bereits einen Sohn mit in die Beziehung gebracht. 2021 wurden die beiden dann Eltern der gemeinsamen Tochter Sienna Elizabeth. Doch Sohnemann Christopher Woolf ist dadurch keinesfalls weniger wichtig! Nun sprach Beatrice über ihren Stiefsohn.

Hello! berichtet, dass die 34-Jährige während der Verleihung eines Buchpreises in Mayfair den Gewinner verkünden durfte. In ihrer Rede sprach sie über die Liebe ihres Stiefsohns zum Lesen. "Mein Stiefsohn, der jetzt sieben Jahre alt ist, und ich freuen uns schon sehr darauf, die Bücher zu erhalten und sie gemeinsam durchzublättern. [...]", begann sie. "In einer Welt der Bildschirme und der künstlichen Intelligenz müssen wir uns daran erinnern, dass es Momente der Gemeinschaft sind, auch zwischen Eltern und Kindern, die wir am Leben erhalten müssen", führte Beatrice weiter aus.

Die Cousine von Prinz Harry (38) hatte den Siebenjährigen vergangene Weihnachten auch zum traditionellen Gottesdienst in Sandringham mitgenommen. An der Hand seines Vaters und seiner Stiefmama war der kleine Junge, der Woolfie genannt wird, in einer schicken blauen Jacke zur Kirche geschlendert.

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

Getty Images Prinzessin Beatrice, ihr Stiefsohn Woolfie, Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Eugenie, Juni 2022

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie, Edoardo Mapelli Mozzi und sein Sohn Woolfie, Juni 2022

