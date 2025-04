Fans entdecken neues Foto von Prinzessin Beatrice' Baby

Fans des britischen Königshauses staunten nicht schlecht, als in einem Instagram-Post von Alice Naylor-Leyland, einer engen Freundin von Prinzessin Beatrice (36), ein bisher ungesehenes Foto von Baby Athena entdeckt wurde. Das Bild, das der Daily Mail vorliegt, zeigt die kleine Royal, die liebevoll in eine rosafarbene Decke eingekuschelt ist und ein Plüschtier in den Armen hält. Die Aufnahme scheint zur selben Zeit entstanden zu sein wie das offizielle Foto, das der Buckingham-Palast Ende Januar anlässlich Athenas Geburt veröffentlicht hatte. Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann, Edoardo Mapelli Mozzi (41), hatten ihre Tochter am 22. Januar mit einem Gewicht von 4 Pfund und 5 Unzen auf der Welt willkommen geheißen.

Im Rahmen eines neuen Projekts für die Wohltätigkeitsorganisation Borne Charity, die sich für die Erforschung und Prävention von Frühgeburten engagiert, arbeitete Prinzessin Beatrice mit Alice Naylor-Leyland an einer speziell entworfenen Babyshower-Kollektion. Die Veröffentlichung der Kollektion auf Instagram legte den Fokus auf bestickte Bilderrahmen, thematische Gläser und weitere liebevoll gestaltete Dekorationen. Doch es war das Foto, das in einem der präsentierten Rahmen versteckt war, das die Fans ins Schwärmen brachte. Beatrice, die seit Kurzem Patronin der Borne Charity ist, engagiert sich intensiv für betroffene Familien – eine Angelegenheit, die durch die Frühgeburt ihrer eigenen Tochter eine tiefere persönliche Bedeutung für sie bekommen hat.

Athena wurde mehrere Wochen vor dem errechneten Termin geboren, was Beatrice und ihre Familie vor erhebliche emotionale Herausforderungen stellte. In einem Interview mit der britischen Vogue erinnerte sich die Prinzessin an ihre Sorgen und die Unsicherheit rund um die ersten Lebenswochen ihrer Tochter. Mit ihrem Einsatz für Borne möchte Beatrice anderen Eltern Unterstützung bieten und die Forschung vorantreiben, um Frühgeburten besser zu verstehen. Die zweifache Mutter, die neben Sienna auch Stiefsohn Wolfie großzieht, beschreibt Athena als "winzig und perfekt". Ihre öffentliche Rolle als Unterstützerin von Borne knüpft an ihre eigene Erfahrung mit den Risiken und Herausforderungen einer Frühgeburt an – eine Verbindung, die den Grundstein ihrer Arbeit als neue Schirmherrin der Organisation bildet.

Getty Images Christopher Woolf und Prinzessin Beatrice, Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Beatrice von York

