Prinzessin Beatrice brach beim London Marathon 2010 Rekord

Am Sonntag wagten sich begeisterte Läufer in London beim Marathon wieder auf die rund 42 Kilometer lange Strecke. Ein solches Event lassen sich normalerweise auch die Royals nicht entgehen. Prinzessin Beatrice (36) wäre vermutlich auch gerne mitgelaufen, musste in diesem Jahr aber darauf verzichten. Und dabei verbindet sie ein persönlicher Meilenstein mit dem London Marathon, wie The Mirror berichtet. 2010 absolvierte sie diesen zum ersten Mal zusammen mit einer Gruppe der Wohltätigkeitsorganisation Children in Crisis. Das Team aus 34 Läufern lief als menschliche Raupe und band sich mit Seilen aneinander. So konnte Beatrice zusammen mit ihren Begleitern den Weltrekord der größten Gruppe, die je einen Marathon zusammenhängend lief, brechen.

Auch wenn Beatrice als begeisterte Läuferin in diesem Jahr auf den Marathon verzichten musste, gab es immer wieder royale Unterstützung an der Laufstrecke. 2017 begleiteten Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) das Spektakel. Das zukünftige Königspaar gab nicht nur den Startschuss, sondern platzierte sich auch an der Strecke, wo es High-Fives und Wasserflaschen verteilte. Mitgelaufen sind William und Kate aber nie. Gegenüber der Läuferin und Journalistin Bryony Gordon erklärte Kate, die auch leidenschaftlich gerne läuft, dass sie eigentlich auch Lust auf den Marathon habe. Allerdings gibt es ein Problem. "Ich fragte: 'Wollen Sie den Marathon laufen?' Und sie meinte: 'Oh, ich kann nicht, weil die Security ein wenig schwierig wäre'", erzählte Bryony gegenüber Runner's World.

Tatsächlich ist Beatrice bisher das einzige Mitglied der Königsfamilie, das den London Marathon erfolgreich hinter sich brachte. Dass sie dieses Jahr nicht mitlief, könnte daran liegen, dass sie erst im Januar zum zweiten Mal Mutter wurde. Wie der Palast zu dem Zeitpunkt auf Instagram bekannt gab, erblickte die kleine Athena am 22. Januar um 12:57 Uhr das Licht der Welt. Das Mädchen ist das zweite gemeinsame Kind von Beatrice und ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (41). Sie durften bereits die große Schwester Sienna (3) im Jahr 2021 begrüßen. Zudem brachte der Unternehmer noch seinen Sohn Christopher Woolf, genannt Wolfie, mit in die Ehe.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate an der Marathon-Strecke in London, 2017

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

