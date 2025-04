Prinzessin Beatrice feiert erstes Ostern als Zweifachmama

Prinzessin Beatrice (36) hat ihr erstes Osterfest als Mutter von zwei Töchtern gefeiert und erschien zu diesem Anlass in Gesellschaft von Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) beim traditionellen Ostergottesdienst in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor. Händchen haltend betrat das Paar die Kirche und wurde dabei von Beatrices Schwester Prinzessin Eugenie (35) und deren Ehemann Jack Brooksbank (39) begleitet. Auch weitere Mitglieder der königlichen Familie, darunter König Charles (76), Königin Camilla (77) sowie Prinz Edward (61) und seine Frau Sophie, nahmen an der Feier teil. Beatrices Eltern, Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65), waren ebenfalls vor Ort.

Für Beatrice und Edo, die im Januar die Geburt ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose bekannt gaben, war dies ein besonderes Osterfest als frischgebackene Zweifacheltern. Das Paar hatte die Geburt der kleinen Athena einige Wochen früher als geplant feiern können, doch das Königshaus teilte mit, dass Mutter und Kind wohlauf seien. Mit einem Gewicht von rund zwei Kilogramm kam Athena am 22. Januar zur Welt. Das Paar, das zudem die gemeinsame Tochter Sienna sowie Edoardos Sohn Wolfie aus einer früheren Beziehung großzieht, zeigte sich seit der Geburt der Kleinen mehrfach bei öffentlichen Terminen und genießt die Zeit als frischgebackene Familie zu fünft.

Neben ihrer Rolle als Mutter ist Beatrice auch eine engagierte Botschafterin. Erst vor Kurzem übernahm sie die Schirmherrschaft für die britische Wohltätigkeitsorganisation Borne, die sich der Forschung gegen Frühgeburten widmet – ein Thema, das ihr nach den Erfahrungen mit Athena besonders am Herzen liegt. In einem Essay für die britische Vogue sprach sie kürzlich offen über ihre Erlebnisse und betonte, wie wichtig der Austausch mit anderen Betroffenen sei. Dabei fand sie ehrliche Worte: "So oft nehmen wir uns nicht die Zeit, unsere Erfahrungen zu teilen, besonders wenn es um Schwangerschaft oder Gesundheit geht. Aber das verbindet Menschen auf eine ganz besondere Weise."

Getty Images Christopher Woolf, Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Beatrice, Familienmitglied des britischen Königshauses

