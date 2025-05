Darum fehlte Prinzessin Beatrice auf der royalen Gartenparty

Am 20. Mai feierte Prinzessin Eugenie (35) ihren ersten Auftritt der Saison bei einer Gartenparty im Buckingham Palace. An ihrer Seite waren prominente Mitglieder der königlichen Familie wie Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43). Auffällig war jedoch, dass ihre Schwester Prinzessin Beatrice (36) nicht anwesend war. Noch einen Tag zuvor hatten die beiden Royals gemeinsam die bekannte Chelsea Flower Show besucht, wo sie Arm in Arm durch die Gartenausstellung spazierten. In einem Instagram-Post schwärmte Eugenie von ihrem gemeinsamen Nachmittag: "Es war wundervoll, besonders, da ich es zusammen mit meiner Schwester erleben durfte!" Doch bei der Gartenparty gingen die Schwestern verschiedene Wege.

Während Eugenie bei der seit den 1860er Jahren etablierten royalen Tradition im Palast die Gäste repräsentierte, reiste Beatrice nach New York City. Dort nahm sie an den 55. Matrix Awards teil, einer Veranstaltung, die von den New York Women in Communications organisiert wurde. Im Rahmen der Zeremonie ehrte Beatrice ihre Freundin Dustee Jenkins, Spotify-Managerin, und lobte sie als "Licht" und Quelle der Inspiration für viele. Ihre Ansprache hob Dustees Leistungen in der Kommunikation und ihre verantwortungsvolle Arbeit hervor. Neben ihrer Rede rückte der Abend auch Beatrices Engagement für Frauen in Führungspositionen und ihre beruflichen Projekte wie By-Eq Limited ins Rampenlicht.

Dass die Schwestern ein enges Verhältnis haben, ist weithin bekannt. Ihre Mutter Sarah Ferguson (65) bezeichnete sie einmal als Teil des familiären "Tripods". Neben ihren engen familiären Bindungen führen sie ein Leben, in dem sie ihre royalen und beruflichen Verpflichtungen mit der Familie verbinden. Beatrice ist Mutter von zwei Töchtern, Sienna und Athena – Letztere kam im Januar frühzeitig zur Welt. Diesem Balanceakt widmet sich ebenso Eugenie mit ihrem Fokus auf wohltätige und familiäre Aufgaben. Trotz ihrer individuellen Wege pflegen beide Schwestern eine enge Beziehung, die oft in gemeinsamen Unternehmungen wie dem Besuch der Chelsea Flower Show sichtbar wird.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie im August 2022

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice

