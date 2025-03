Zweifachmama Prinzessin Beatrice strahlt bei Vogue-Shooting

Prinzessin Beatrice (36) hat ihr erstes Fotoshooting seit der Geburt ihrer Tochter Athena absolviert. Die britische Royal, die ihr zweites Kind im Januar dieses Jahres mehrere Wochen zu früh zur Welt brachte, posierte für die britische Vogue in einem eleganten kornblumenblauen Kleid, wie auf Bildern des Hello!-Magazins zu sehen ist. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer engen Freundin Alice Naylor-Leyland und ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (35). Auf Instagram teilte Alice Schnappschüsse des Shootings und schrieb: "Schwesterliche Unterstützung". Eugenie zeigte sich ebenfalls stolz und postete in ihrer Story ein Bild von Beatrice und Athena, das sie mit "Stolz auf euch Beabea und starke Athena" kommentierte.

In einem persönlichen Essay für das Magazin reflektierte Beatrice offen über die Herausforderungen ihrer Schwangerschaft. Die Monate nach der Geburt von Athena seien für sie "Monate voller Sorgen" gewesen, wandte Beatrice sich an die Leser. Sie beschrieb ihre Erleichterung, dass ihre Tochter nun "sehr gut" zurechtkomme, und äußerte sich kritisch zu Lücken in der medizinischen Versorgung von Frauen. Um anderen Familien zu helfen, wurde die Prinzessin kürzlich Schirmherrin der Stiftung Borne, die sich mit Frühgeburten und damit verbundenen Herausforderungen beschäftigt. Zusätzlich hat sie mit Freundin Alice eine Babyshower-Kollektion entworfen, deren Erlöse der Stiftung zugutekommen sollen.

Beatrice und Eugenie pflegten schon immer eine enge Beziehung zueinander. Die beiden Schwestern, die lediglich einen Altersunterschied von zwei Jahren haben, wurden im Jahr 2021 zeitgleich Eltern: Während Beatrice ihre erste Tochter Sienna zur Welt brachte, hieß Eugenie ihren ersten Sohn August willkommen. Auch beim aktuellen Shooting wurde deutlich, wie sehr die beiden Schwestern einander unterstützen.

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Beatrice' Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi im Januar 2025

Getty Images Prinzessin Beatrice, Familienmitglied des britischen Königshauses

