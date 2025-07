Nach 20 Jahren Pause: Sarah Ferguson glänzt in Wimbledon

Sarah Ferguson (65), die Herzogin von York, feierte nach über 20 Jahren ihr Wimbledon-Comeback und erschien strahlend an der Seite ihrer Tochter Prinzessin Beatrice (36). Die beiden nahmen auf der renommierten Royal Box Platz, um das Match zwischen Carlos Alcaraz und Fabio Fognini auf dem Centre Court in London zu verfolgen. Es ist der erste Auftritt der Herzogin bei dem Turnier seit mehr als 20 Jahren. In den 1980er und 1990er Jahren besuchte sie die Spiele regelmäßig zusammen mit Prinzessin Diana. Sarah präsentierte sich in einem grünen Kleid mit floralem Paisleymuster und einem Smaragdarmband, während Beatrice in einem blau-weißen Ensemble von Sandro Paris glänzte. Die beiden lachten und unterhielten sich laut Daily Mail mit weiteren prominenten Gästen wie dem Schauspieler Eddie Redmayne (43) und seiner Frau Hannah Bagshawe.

Die Tennis-Veranstaltung war für Sarah auch ein Symbol ihrer persönlichen Rückkehr in die Öffentlichkeit. Die Herzogin von York sprach vor Kurzem offen über ihre Herausforderungen im Umgang mit psychischen und physischen Belastungen, einschließlich posttraumatischer Belastungsstörungen und einer negativen Beziehung zu Essen, die durch Druck und Kritik aus ihrer frühen Zeit im Rampenlicht entstand. Nach einer doppelten Krebsdiagnose hatte sie eine Schweizer Klinik aufgesucht, um sich dort einer intensiven Therapie zu unterziehen. Trotz der Schwierigkeiten schaffte sie es, bei Events wie Royal Ascot oder nun auch Wimbledon erneut Strahlkraft zu zeigen, immer an der Seite ihrer Familie.

Sarahs enge Beziehung zu ihren Töchtern Beatrice und Eugenie (35), die sich selbst liebevoll als "Tripod" bezeichnen, bleibt ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Die drei stehen sich besonders nahe und treten regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Sarah, die trotz der Höhen und Tiefen ihres Lebens stets für ihre Töchter da ist, beweist mit ihrer Rückkehr zum Wimbledon-Turnier einmal mehr Stärke.

Getty Images Sarah Ferguson in der Royal Box beim Wimbledon Championship 2025 in London

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz William beim Wimbledon 1994

Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson lächeln beim Wimbledon 2025 in London