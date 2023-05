Trotz Farmarbeit: Wird Anna Heiser von Gerald unterstützt?

Bleibt da noch viel Zeit für die Familie? Anna Heiser (32) und ihr Gerald hatten sich 2017 bei Bauer sucht Frau kennen und liebengelernt. Für ihren Mr. Right war die gebürtige Polin sogar nach Namibia ausgewandert. Inzwischen durfte das Paar bereits zwei Kinder – Sohn Leon und Tochter Alina – in dem afrikanischen Land auf der Welt begrüßen. Doch die Farm nimmt ganz schön viel Arbeit in Anspruch – hat Gerald da überhaupt genug Zeit für Anna und die Kinder?

"Gerald ist eine große Unterstützung", erzählt die Auswanderin in ihrer Story auf Instagram. Die gegenseitige Hilfe sei auch notwendig für das Paar, um die Arbeit und das Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Doch aufgrund ihres Lebens auf einer Farm sei das auch eine ganz schöne Herausforderung. "Wir haben nicht so geregelte Arbeitszeiten", räumt Anna ein. Doch sie und ihr Liebster schaffen das wohl ganz gut.

Doch spielt das Auswanderpärchen auch mal mit dem Gedanken, wieder zurück nach Europa zu kommen? "Für Gerald kommt es überhaupt nicht infrage. Ich habe mich mittlerweile an das Leben in Namibia gewöhnt und fühle mich hier wohl in unserer 'Farm-Bubble' – weit weg von Kriegen et cetera", betonte die zweifache Mama zuvor. Einen Umzug zurück in die Heimat schließt Anna aber offenbar trotzdem nicht komplett aus, wenn die Lebensumstände sie dazu zwingen würden.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihren beiden Kindern im April 2023

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im März 2023

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Juni 2022

