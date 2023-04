Mit Gerald in Namibia: Will Anna Heiser zurück nach Europa?

Zieht es Anna Heiser (32) irgendwann einmal wieder in die Heimat? Die gebürtige Polin hatte sich 2017 bei Bauer sucht Frau in Gerald Heiser verliebt: Für ihren Mr. Right war sie damals sogar nach Namibia ausgewandert. Inzwischen durfte das Paar bereits zwei Kinder – Sohn Leon und Tochter Alina – in dem afrikanischen Land auf der Welt begrüßen. Aber kann sich Anna in Zukunft auch ein Leben in Europa vorstellen?

"Für Gerald kommt es überhaupt nicht infrage. Ich habe mich mittlerweile an das Leben in Namibia gewöhnt und fühle mich hier wohl in unserer 'Farm-Bubble' – weit weg von Kriegen et cetera", betont die Zweifach-Mutter jetzt in ihrer Instagram-Story. Einen Umzug zurück in die Heimat schließt Anna aber offenbar trotzdem nicht komplett aus. "Allerdings wenn uns die Lebensumstände dazu zwingen würden, würde ich natürlich nach Europa ziehen", fügt sie hinzu.

Trotzdem sind gerade die Abschiede von ihren Liebsten nach Besuchen immer sehr hart für Anna. Im Februar meldete sie sich beispielsweise unter Tränen im Netz zu Wort, nachdem sie ihre Eltern zum Flughafen gebracht hatte. "Die Abschieden sind immer so brutal", weinte sie zu dem Zeitpunkt.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de