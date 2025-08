"Bauer sucht Frau"-Kandidatin verschwieg Prostitutionsjob

In der Liebe und im Spiel ist alles erlaubt? Bei Bauer sucht Frau scheint das durchaus Programm zu sein. Seit dem Start der Show im Jahr 2005 hat sich das RTL-Format mit Charme, Herz und reichlich Drama eine große Fangemeinde aufgebaut – doch wo Herzklopfen und Kameras aufeinandertreffen, ist die Wahrheit manchmal ein scheues Reh. Besonders deutlich wurde das in Staffel fünf: Damals behauptete eine Bewerberin von Bauer Claus, als Kosmetikerin tätig zu sein – tatsächlich verdiente sie ihre Brötchen jedoch als Sexarbeiterin, was erst nach Abschluss der Dreharbeiten ans Licht kam. Die Empörung der Fans war groß, doch RTL reagierte gelassen: "Auch, wenn wir gewusst hätten, dass sie als Prostituierte arbeitet, wäre das kein Hinderungsgrund gewesen", hieß es damals im Spiegel-Interview.

Doch die fünfte Staffel hatte es allgemein in sich: Bauer Claus soll laut Bild während der Dreharbeiten gar nicht Single gewesen sein und auch Bauer Maurizio, der damals die große Liebe suchte, hatte ein gut gehütetes Geheimnis: Statt auf seinem eigenen Hof zu ackern, präsentierte er kurzerhand den Betrieb eines Freundes – denn eigentlich war er gar kein Landwirt, sondern Forstfachmann. Der Hof war nur geliehen, das Bauernleben für die Show also inszeniert. Für viele Zuschauer ein klarer Fall von Täuschung. Doch RTL wiegelte ab: Zur Zeit der Dreharbeiten habe Maurizio schließlich auf dem Hof gewohnt – das reiche für eine Teilnahme. So wurde auch dieses kreative Rollenverständnis kurzerhand zum TV-Alltag erklärt. In der Welt von "Bauer sucht Frau" scheint die Authentizität manchmal eben eine Frage der Perspektive zu sein.

Trotz Skandalen, Lücken in der Biografie oder allzu kreativen Berufstiteln bleibt die Kuppelshow ein Dauerbrenner. Von ehrlichen Emotionen bis zu raffiniert verschwiegenen Lebensläufen ist alles dabei – und genau das macht den Reiz aus. Die Fans erinnern sich an zahlreiche Kandidaten, die nicht nur wegen ihrer Hofgeschichten, sondern auch durch ihre privaten Hintergründe Schlagzeilen machten. Zwischen Traktorfahrten, Scheunenromantik und gelegentlichen Enthüllungen bleibt das Format ein Unterhaltungsgarant. Auch in der kommenden Staffel dürfte wieder geliebt, gezweifelt und geschmunzelt werden – mit echten Gefühlen und vielleicht ein paar bisher gut gehüteten Geheimnissen im Gepäck.

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Huber und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Marion, Dietrich-Max-Helmut und Susanne beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

