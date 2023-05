BAFTA TV Awards: Das waren die schönsten Looks der Stars!

Die Stars und Sternchen haben sich wieder mächtig herausgeputzt! Bereits seit 1955 finden die BAFTA TV Awards statt. Zahlreiche Promis, die vor allem im Fernsehen tätig sind, kommen jährlich für die eine der beliebtesten Preisverleihungen in Großbritannien zusammen. Auch heute war es wieder so weit und die Stars zeigten sich wieder von ihrer besten Seite auf dem Red Carpet. Promiflash präsentiert euch die schönsten Looks!

Motsi Mabuse (42) stellte sich in einem bunten, pastellfarbenen Dress den Fotografen. Die Let's Dance-Jurorin bezauberte in einer bodenlangen Robe mit ebenso langen Ärmeln. Der transparente Stoff des Kleides machte ihren Look zu einem besonderen Hingucker! Mollie King (35) entschied sich hingegen für einen eher schlichten Look. Die Sängerin strahlte in einem weißen, körperbetonten Kleid. Katie Piper wählte das kleine Schwarze. Für einen Blickfang sorgten die rosafarbenen Schleifen an den Trägern und eine farblich passende Handtasche.

Vogue Williams (37) setzte für ihren Gang über den roten Teppich auf Transparenz. Das Model präsentierte seinen durchtrainierten Body in einem sexy schwarzen Kleid. Darunter trug sie einen ebenfalls schwarzen Body. Unter den männlichen Gästen stach vor allem Elliot Knight (32) hervor. Der Schauspieler wählte eine Kombination aus Jackett und Hose. Das Ensemble war in Weiß gehalten, sorgte jedoch durch das blaue Muster für einen Blickfang.

Getty Images Mollie King bei den BAFTA TV Awards 2023

Getty Images Katie Piper bei den BAFTA TV Awards 2023

Getty Images Vogue Williams bei den BAFTA TV Awards 2023

Getty Images Elliot Knight bei den BAFTA TV Awards 2023

