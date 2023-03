Cillian Murphy darf sich über BAFTA-TV-Nominierung freuen!

Cillian Murphy (46) beeindruckte in der sechsten Staffel! Das irische Schauspieltalent ist seit 2013 in der britischen Krimi-Fernsehserie "Peaky Blinders" zu sehen. Als Boss einer Gang im Birmingham der 1919er-Jahre schlüpfte er dabei sehr überzeugend in die Rolle des Tommy Shelby. So überzeugend, dass er für seine außerordentliche Darbietung in der letzten Staffel nun seine erste Nominierung bei den BAFTA-TV-Awards einheimste!

Deadline berichtet: Der 46-Jährige soll in der Kategorie als "Bester Hauptdarsteller" für sein Spiel in der sechsten Staffel der Gangster-Serie antreten. Die letzte Nominierung bei den BAFTA-Awards liegt für den "Dunkirk"-Star einige Jahre zurück: Im Jahr 2007 war Cillian für den Rising-Star-Preis nominiert. Für "Peaky Blinders" sicherte der Schauspieler jedenfalls die einzige Nominierung.

Im Mai wird der zweifache Vater gegen Ben Wishaw, Martin Freeman (51), Chaske Spencer und Taron Egerton (33) sowie Gary Oldman (65) antreten. Letzterer darf sich genauso wie Cillian über seine erste Nominierung bei den BAFTA-TV-Awards freuen. In der Comedy-Kategorie ist Daniel Radcliffe (33) für seine Rolle in "Weird: The Al Yankovic Story" zum ersten Mal unter den Nominierten.

Robert Viglasky/Netflix Cillian Murphy als Tommy Shelby in "Peaky Blinders"

ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

Getty Images Cillian Murphy auf der Premiere von "A Quiet Place Part ll" im März 2020

