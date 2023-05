Wie Cheyenne: Will auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht Kinder?

Möchte Wilson Gonzalez Ochsenknecht (33) Papa werden? Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (67) hatte sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Schauspieler gemacht. Auch in der Realityshow Diese Ochsenknechts ist der geborene Münchener Protagonist. Dort offenbarte er zuletzt, dass er vergeben ist. Bei seiner Schwester Cheyenne (22) läuft es jedenfalls in Sachen Liebe: Gerade erst brachte sie ihr zweites Kind auf die Welt. Promiflash verriet Wilson nun, ob er ebenfalls Nachwuchs plant.

Promiflash traf den 33-Jährigen beim Deutschen Filmpreis. Dort erzählte er, dass ein Kind momentan noch keinen Platz in seinem Leben hat. "Ich habe so viel zu tun, da geht das noch nicht", erklärte er und fügte hinzu: "Gerade passt es nicht rein." Das klingt aber ganz danach, als ob Wilson es sich in Zukunft vorstellen kann!

Zumindest habe er schon mal die richtige Frau dafür an seiner Seite. Auch wenn der Bruder von Jimi Blue (31) seine Partnerin aus der Öffentlichkeit raushält, hatten seine Mutter und seine Schwester verraten, dass das Paar ihren Segen habe. "Ich kann sagen, dass sie sehr toll ist", hatte die 22-Jährige bei einer Pressekonferenz zu "Diese Ochsenknechts" geäußert.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, ihre Tochter Mavie und ihr Mann Nino im Dezember 2022

Anzeige

ActionPress Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de