Wird Wilson Gonzalez Ochsenknecht seine Freundin zeigen?

Wird die Öffentlichkeit Wilson Gonzalez Ochsenknechts (32) neue Freundin zu sehen bekommen? In der zweiten Staffel von Diese Ochsenknechts verriet der Schauspieler, dass er wieder vergeben ist. Seine Schwester Cheyenne (22) als auch sein Bruder Jimi Blue (31) machen keinen Hehl aus ihren Partnerschaften und präsentieren ihre Liebsten im Netz oder in der Realityshow der Familie. Hat Wilson vor, seine Freundin ebenfalls öffentlich zu zeigen?

Bei der Pressekonferenz zu "Diese Ochsenknechts", bei der auch Promiflash anwesend war, stellte der 32-Jährige klar: Über die Frau an seiner Seite werde man nicht viel erfahren. "Da muss ich euch leider enttäuschen. Das ist privat. Das ist kein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, und das muss man respektieren." Außerdem sehe er einen Vorteil in der Geheimniskrämerei. "Das erspart uns auch einiges, was die Öffentlichkeit betrifft", merkte Wilson an.

Dafür plauderten seine Familienmitglieder aber ihren Eindruck von Wilsons Partnerin aus. "Da ist ein sehr guter Humor vorhanden, das darf man ja sagen", erzählte seine Mutter Natascha (58). Auch Cheyenne ist angetan von seiner Wahl: "Ich kann sagen, dass sie sehr toll ist."

"Diese Ochsenknechts" ab 13. Februar exklusiv auf Sky und WOW.

