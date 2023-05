Mara Wilson wurde im Kindesalter als Sexobjekt angesehen!

Sie äußert sich ehrlich! Mara Wilson (35) machte sich früh als Schauspielerin einen Namen. So spielte sie beispielsweise schon in jungen Jahren die Rolle der Natalie Hillard im Comedy-Streifen "Mrs. Doubtfire" und übernahm die Hauptrolle im Film "Matilda". Die Brünette war also der Inbegriff eines Kinderstars – und aus ihren früheren Schauspielzeiten hat die Film-Bekanntheit nicht nur Gutes zu berichten. Jetzt berichtete sie: Mara wurde schon als Kind von Männern sexualisiert!

Im Talk mit The Guardian schildert die 35-Jährige: "Erwachsene Männer haben mir unangemessene Briefe geschickt und Dinge über mich ins Netz gestellt." Damit spielt die Schauspielerin darauf an, dass ihr Gesicht per Fotomontage auf die Körper von nackten Frauen kopiert wurde und Bilder von ihr auf Porno-Webseiten aufgetaucht seien. "Ich glaube, man kann kein Kinderstar sein, ohne dauerhaften Schaden davonzutragen", ergänzt Mara zudem.

Die Schauspielerin verlor ihre Mutter bereits im Kindesalter und ohne sie habe Mara sich schutzlos gefühlt. Sie erklärt: "Ich habe mich komplett verloren gefühlt. Meine Mutter war vorher immer in meinem Leben präsent. Ich wusste plötzlich nicht mehr, wer ich bin." Heute könne die Schauspielerin jedoch felsenfest behaupten, dass sie zu sich finden konnte.

Getty Images Mara Wilson im Jahr 2017

Getty Images Mara Wilson während der Shorty Awards im Jahr 2017

Getty Images Mara Wilson im Jahr 2019

