Gecancelt: Ellen DeGeneres bespricht Rauswurf auf der Bühne!

Aufgrund von Vorwürfen eines schlechten Arbeitsklimas bei der "The Ellen Show" wurde die Sendung 2022 eingestellt. Ellen DeGeneres (66) sah sich gezwungen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Jetzt meldet sich der Fernsehstar mit einem neuen Comedy-Programm zurück. Wie Rolling Stone berichtet, spricht sie darin hauptsächlich über die Kontroverse. "Was kann ich euch erzählen? Ach ja, ich wurde aus dem Showgeschäft geworfen. Es darf nun mal keine bösen Menschen in Hollywood geben", witzelt sie auf ihre sarkastische Art. Sie glaubt, dass es für die Zuschauer eine schockierende Offenbarung gewesen sein muss, dass sie nicht immer so nett war, wie sie in der Sendung herüberkam.

Allerdings zeigt sie nicht unbedingt Reue für die Missstände in ihrer Show. Stattdessen gibt sie den Produzenten die Schuld: "Die Sendung hieß 'Ellen' und alle trugen T-Shirts, auf denen 'Ellen' stand. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob das bedeutete, dass ich die Macht hatte." Ihr Boss sei unreif gewesen und habe die Leitung nicht gewissenhaft übernommen. Das abrupte Ende sei für sie katastrophal gewesen. "Ich habe diese Show so sehr geliebt und ich hasse es einfach, dass die Leute mich zum letzten Mal auf diese Weise gesehen haben", gibt sie ehrlich zu.

Auf der Bühne verrät die 66-Jährige, dass die letzten Jahre auch für ihre Frau Portia de Rossi (51) sehr belastend waren. Die beiden Hollywoodstars hatten sich 2008 das Jawort gegeben. Im vergangenen Sommer feierten die Talkmasterin und die "Ally McBeal"-Darstellerin ihren 15. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass überraschte Ellen die Schauspielerin mit einem Ausflug auf einem luxuriösen Katamaran. Am Hafen von Santa Barbara segelten sie los und feierten ihren Jahrestag mit ein paar Freunden auf hoher See.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, Januar 2020 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

GARRETT PRESS/MEGA Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie empfindet ihr Ellens Offenheit? Respekt, dass sie sich so ehrlich äußert. Ich wünschte, sie wäre selbstkritischer. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de