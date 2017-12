Schauspielerin Mara Wilson (30) feierte in den 90ern ihre größten Erfolge. Ihre bekannteste Rolle: die aufmüpfige Schülerin Matilda in dem gleichnamigen Film! Außerdem spielte sie in den Filmklassikern Mrs.Doubtfire und Das Wunder von Manhattan mit. Was ist aus dem ehemaligen Kinderstar geworden? Inzwischen arbeitet Mara nicht mehr als Leinwandstar, sondern hat sich zur erfolgreichen Buchautorin gemausert!