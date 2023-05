Ausgelacht? Streit bei Eva Benetatou und Emmy Russ eskaliert

Das Drama zwischen Emmy Russ (24) und Evanthia Benetatou (31) geht weiter. Dass die beiden keine Freunde mehr werden, dürfte den meisten Kampf der Realitystars-Zuschauern bereits klar sein. Bereits vor der Ausstrahlung der Folge gab es Stress. In der Vorschau war zu sehen, dass Eva Emmy hinter ihrem Rücken Schlampe nannte. Das lässt die Influencerin nicht auf sich sitzen und wettert im Netz. Aber auch in der Sala eskaliert der Streit weiter.

Bei der Wand der Wahrheit müssen die Promis den besten Realitystar unter sich wählen. Wie gewohnt gehen die Meinungen weit auseinander und jeder scheint sich selber ganz weit vorne zu sehen. Schließlich sagt Eva: "Wieso setzen wir Emmy nicht auf die Eins dann?" und lacht dann über ihre Bemerkung – für Emmy ein No-Go. Sie fährt ihre Konkurrentin an. "Das kam einfach so: 'Wieso setzen wir Emmy nicht auf Platz eins?' Und dann habe ich darüber gelacht, aber nicht, weil ich sie ausgelacht habe", stellt Eva im Anschluss klar. Emmy sieht das aber anders: "Eva war einfach nur neidisch, dass ich in meinem Bikini moderiert habe, dass ich das gut gemacht habe, das hat sie alles getriggert. Natürlich musste sie da 'nen blöden Kommentar loslassen."

Im Anschluss reden die beiden Streithähne auch noch mal. "Wenn du Kommentare loswirst, dann sag es mir einfach ins Gesicht und flüster die nicht jemandem ins Ohr!", beginnt Emmy. Eva bestreitet das zwar, doch die Meinung der Blondine ist klar. "Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen!", knallt Eva ihr hin und geht. Doch der Streit ist noch nicht vorüber. Immer wieder fragt die Blondine, warum Eva sie ausgelacht hat. Schließlich sagt diese: "Das ist doch mein Recht!" Ohne Ergebnis trennen die beiden sich.

Anzeige

RTLZWEI Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI Emmy Russ und Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI Eva Benetatou und Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de