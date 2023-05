Erst zu dick, dann zu dünn: Danni Büchner kassiert Shitstorm

Daniela Büchner fehlen mal wieder die Worte! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ist dafür bekannt, ihren Fans viele private Einblicke in ihr Leben zu gewähren. Auch in den sozialen Netzwerken ist die Fünffach-Mama sehr aktiv, wofür sie schon häufiger den ein oder anderen fiesen Kommentar einstecken musste. Nun kassierte Danni einen weiteren Shitstorm, nachdem sie eine Story mit ihrem erschlankten Gesicht teilte!

"Du bist im Gesicht zu dünn geworden. Hör auf abzunehmen, das steht dir nicht mehr gut", schrieb einer von mehreren Followern der Reality-TV-Persönlichkeit privat auf Instagram. Diese Reaktion schien Danni so fassungslos gemacht zu haben, dass sie schlichtweg einen Screenshot der Nachricht in ihre Story packte. Persönlich äußerte sich die Influencerin nicht zu den übergriffigen Kommentaren, allerdings fügte sie dem Beitrag einen genervt blickenden Smiley und ein sich an den Kopf fassendes Emoji hinzu.

Immerhin ist auf Dannis Community Verlass: Innerhalb weniger Minuten eilten ihr zahlreiche Fans zur Hilfe. "Was ist mit den Leuten los? Dein Leben, dein Körper und deine Entscheidung" oder "Bist du zu dünn, steht es dir nicht, bist du zu dick, bist du fett. Bitte höre nicht auf die da draußen – du bist perfekt, so wie du bist!", fanden einige von ihnen unterstützende Worte für den Realitystar.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de