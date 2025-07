Liebesleben öffentlich gemacht: So denkt Danni Büchner heute

Daniela Büchner (47) will ihr Liebesleben künftig anders handhaben. Nachdem sie in der Vergangenheit ihre Beziehungen vergleichsweise schnell öffentlich gemacht hatte, bereut die Reality-TV-Bekanntheit diese Entscheidungen nun teilweise. Das gesteht sie im exklusiven Interview mit Promiflash. "Also ganz ehrlich: Ich habe in der Vergangenheit viel zu schnell und viel zu offen geteilt", gibt die fünffache Mutter preis und fügt hinzu: "Das war manchmal schön – aber auch oft schmerzhaft, weil jeder mitredet, egal, ob er was weiß oder nicht."

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin blickt dabei auf die Jahre nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) zurück – eine Zeit, die von großer öffentlicher Aufmerksamkeit geprägt war. Gegenüber Promiflash verrät sie, dass sie künftig wichtige Entwicklungen in ihrem Privatleben zunächst für sich behalten möchte. "Wenn es nochmal einen Mann in meinem Leben geben sollte, dann will ich das erst mal ganz für mich behalten", erklärt Danni und ergänzt abschließend: "Ich will erst spüren, ob es hält – bevor es draußen Thema wird."

Abseits dieser Zukunftspläne hat die 47-Jährige in früheren Interviews bereits Einblicke gegeben, wie sie aktuell zum Thema Beziehungen steht: entspannt, ohne Druck – und ohne aktiv auf der Suche zu sein. Stattdessen liegt ihr Fokus auf dem Leben mit ihren Kindern, die sie auf Mallorca großzieht. Für einen möglichen neuen Partner hat die TV-Persönlichkeit dennoch klare Vorstellungen, wie sie im Gespräch mit Promiflash verriet. "Ich würd’s schon schön finden, mal jemanden kennenzulernen, der nichts mit TV oder Social Media zu tun hat", betonte Danni.

Das große Staffelfinale von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" diesen Donnerstag, 24. Juli 2025, ab 22:15 Uhr in Doppelfolge bei RTLZWEI und schon vorab bei RTL+ zu sehen!

