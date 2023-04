Wegen Hate-Nachrichten im Netz: Danni Büchner wehrt sich!

Daniela Büchner (45) hat die Nase gestrichen voll! Die TV-Bekanntheit lässt sich und ihre Familie in der Show Goodbye Deutschland in ihrem Alltag begleiten und zeigt private Einblicke. Auch auf Social Media ist die fünffache Mutter sehr aktiv, weswegen sie schon oftmals Kritik einstecken musste. Nun bekam der Realitystar wieder einmal Hate-Nachrichten. Doch Danni gibt sich nicht so leicht geschlagen und wehrt sich jetzt!

In ihrer Instagram-Story teilte die 45-Jährige boshafte Worte einiger User. "Mittlerweile glaube ich, es findet hier so ein Hate-Wettkampf statt... Wer gibt den dümmsten Kommentar ab", reagierte sie sichtlich gelassen. Anschließend stellte Danni klar: "Ich möchte, dass man sieht, mit was man sich fast tagtäglich herumschlagen muss. Bei manchen Kandidaten frage ich mich: Wie oft bist du mit der Schaukel gegen die Wand geknallt in der Kindheit? Das ist schon Hardcore."

Die Brünette zeigt sich also weiterhin positiv und lässt sich von den negativen Äußerungen nicht unterkriegen. Im Februar hatte Danni sich via Instagram-Story mit einem wichtigen Thema an ihre Community gewandt und sich für "mehr Realität auf Instagram" ausgesprochen.

