Datingleben: Danni Büchner denkt, viele sind "abgeschreckt"

Daniela Büchner (47), bekannt aus Formaten wie Goodbye Deutschland, sorgt aktuell für Gesprächsstoff rund um ihr Liebesleben. In der Reality-Serie "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" wird deutlich: Das Thema Dates ist für die fünffache Mutter keineswegs abgeschlossen. Während eines Abends mit Freundinnen kommt bei Cocktails und Gesprächen zur Sprache, dass ihr letztes Date wenig erfolgreich war. "Wäre es erfolgreich gewesen, dann wäre der Platz neben mir jetzt nicht leer", scherzt Daniela. Doch was steht dem Liebesglück eigentlich im Weg?

Im Interview spricht die Auswanderin darüber, warum es in der Liebe nicht so richtig klappen will. "Viele sind abgeschreckt", verrät sie. Als prominente fünffache Mutter sei es für potenzielle Partner wohl nicht immer leicht, sich auf sie einzulassen. "Am Anfang sagen immer alle, sie hätten kein Problem damit, aber später merkt man, dass es doch eines gibt." Selbst Tochter Jada (20), die mit 20 Jahren bereits verliebt ist, versucht ihrer Mutter zu helfen, indem sie eigenständig ein Online-Datingprofil für sie erstellt. Doch Dani zeigt sich von dieser Aktion wenig begeistert. Gleichzeitig versichern Freundinnen, dass sie jemanden sucht, der fest im Leben steht und außerhalb der Öffentlichkeit agiert.

Daniela ist dafür bekannt, ihr Leben mit all seinen Höhen und Tiefen offen zu zeigen. In Interviews betont sie immer wieder, dass sie keine Scheu davor hat, sich authentisch und ungeschönt zu präsentieren. Sie weiß, dass auch Rückschläge zu ihrem Leben dazugehören, und hat gelernt, sich selbst mit all ihren Ecken und Kanten zu akzeptieren. Für viele Zuschauer macht genau das ihren Charme aus und zeigt eine Frau, die trotz mancher Herausforderungen voller Lebensfreude und Optimismus ist.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Juli 2025

Getty Images Daniela Büchner, November 2024

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Oktober 2024