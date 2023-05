Fans beruhigt: K-Pop-Star Bang Chan geht es wieder besser!

Mit Bang Chan (25) scheint es wieder bergauf zu gehen. Die vergangenen Wochen waren für den Sänger der K-Pop-Gruppe Stray Kids keine leichten. Am 18. April war sein Kollege und enger Freund Moonbin (✝25) aus bisher unbekannten Gründen ums Leben gekommen. Laut dem offiziellen Polizeibericht gehen die Verantwortlichen jedoch von Suizid aus. Sein plötzlicher Tod hatte auch Chan alias Cristopher den Boden unter den Füßen weggezogen. Nun konnte er zumindest wieder ein wenig lachen...

Am vergangenen Sonntag hatte der 25-Jährige in seinem YouTube-Livestream "Chan's Room" einen deutlich besseren Eindruck auf seinen Fans gemacht. Chan hatte dabei in seinem kleinen Studio gesessen, Fragen beantwortet und auf die neuesten K-Pop-Songs reagiert. Was dabei auffiel: Der "Case 143"-Interpret wirkte besser gelaunt und konnte zudem wieder lachen.

Nach Moonbins Tod hatte Chan nicht einfach wieder so zur Tagesordnung übergehen können. Via Bubble hatte er sich bei seinen Fans vor wenigen Wochen mit einem besorgniserregenden Update gemeldet. "Ich habe die letzten Tage überhaupt nichts gegessen", hatte der Produzent gestanden.

Instagram / realstraykids Die Stray Kids-Mitglieder I.N, Felix, Han, Lee Know, Changbin (o.) und Bang Chan, Seungmin, Hyunjin

Instagram / realstraykids Bang Chan, südkoreanischer Sänger und Produzent

Instagram / moon_ko_ng Moonbin im März 2022

