Gegen K-Pop-Kollegen geschossen? Bang Chan bekommt Hate!

Bang Chan (25) erntet einen Shitstorm! Seit 2018 ist der Südkoreaner Teil der K-Pop-Gruppe Stray Kids. Mit Songs wie "Hellevator" oder "God's Menu" wurde die Gruppe bestehend aus Han, Felix, Seungmin, Changbin, I.N, Lee Know, Hyunjin und Chan berühmt. Letzterer ist beinahe jeden Sonntag in seinem eigenen Livestream aktiv und tauscht sich mit seinen Fans aus. Nun werfen ihm böse Zungen vor: Chan hat sich über eine andere Gruppe beschwert!

Am vergangenen Sonntag kam Chan in "Chan's Room" auf ein Konzert in Paris zu sprechen, auf dem Stray Kids und einige andere Stars performt hatten. Dazu hatte er angemerkt, dass er und seine Kollegen von einigen anderen ignoriert wurden. "Du sagst 'Hallo', aber wenn sie nichts zurücksagen, denkt man sich auch 'Was?'", hatte er in seinem Livestream dazu erklärt. Fans sind sich sicher, dass Chan sich damit über die Gruppe IVE beschwerte – und genau das entfachte einen heftigen Shitstorm. Denn die Fans der Girlgroup fühlten sich angegriffen.

Ob der 25-Jährige jedoch wirklich gegen IVE geschossen hatte, ist nicht klar – der "Maniac"-Interpret hatte keine Namen genannt. Dennoch entschuldigte Chan sich via Instagram. "Ich entschuldige mich für die beleidigenden Kommentare, die ich vor kurzem während einer Live-Sendung gemacht habe [...] Ich möchte mich bei dem Künstler, der durch meine unbedachten Worte verletzt wurde, zutiefst entschuldigen", hatte er geschrieben.

Anzeige

Instagram / realstraykids Die Stray Kids-Mitglieder I.N, Felix, Han, Lee Know, Changbin (o.) und Bang Chan, Seungmin, Hyunjin

Anzeige

Getty Images IVE im Januar 2023

Anzeige

Instagram / realstraykids Bang Chan, Mitglied der K-Pop-Gruppe Stray Kids

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de