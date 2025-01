Sein größter Kritiker: Bang Chan ist nie zufrieden mit sich

Bang Chan (27), Frontmann der erfolgreichen K-Pop-Gruppe Stray Kids, sprach in einem Interview mit der koreanischen Ausgabe von Harper’s Bazaar offen über seine Persönlichkeit und den ständigen inneren Kritiker in ihm. "Ich neige dazu, mir wegen der kleinsten, unnötigen Details Stress zu machen", erklärte der Sänger ehrlich. Besonders bei der Analyse ihrer Performances sei er von Zweifeln geplagt: "Warum habe ich das so gemacht?", fragt er sich oft. Allerdings wisse er, dass es bei seiner Musik und seinen Auftritten nicht allein um seine eigene Zufriedenheit gehe: "Es ist wichtiger, dass andere es genießen. Ich bin nicht sehr egozentrisch. Zudem gibt es in der Musik keine endgültige Antwort."

Chans Ziel sei es vor allem, mit seiner Kunst anderen etwas zurückzugeben. "Wenn ich an Musik arbeite, gebe ich mein Bestes. [...] Ich habe nicht lange gelebt, aber während ich mein Leben lebe, merke ich, dass ich so vielen Menschen so viel schulde", gibt der K-Pop-Star zu verstehen. Dementsprechend liege sein Fokus darauf, die bestmöglichen Ergebnisse zu schaffen, "die allen etwas mehr Zufriedenheit bringen". Was das angeht, scheint sich der 27-Jährige aber voll und ganz auf die Unterstützung seiner Stray-Kids-Kollegen verlassen zu können. "Unsere Beziehung dreht sich mehr um Liebe als um Freundschaft. Während Teamarbeit bewusstes Bemühen erfordert, fühlt es sich bei uns eher wie ein natürlicher Instinkt an. Deshalb können wir einander selbst bei Fehlern verstehen und fühlen uns motiviert, gemeinsam zu wachsen", und das sei "das Wichtigste", schwärmt Chan dankbar.

Chan, der mit vollem Namen Christopher Chan Bahng heißt, ist nicht nur als Sänger, sondern auch als Produzent und Rapper bekannt. Als Leader der Stray Kids trägt er eine besondere Verantwortung, die er jedoch mit Leidenschaft annimmt. Mit seiner Hingabe an die Musik und seinem Streben nach Perfektion hat er sich einen Namen in der internationalen K-Pop-Szene gemacht. Seine treuen Fans schätzen ihn nicht nur für sein Talent, sondern vor allem auch für seine Bodenständigkeit und seinen Sinn für Zusammenarbeit.

Getty Images Stray Kids, K-Pop-Band

Getty Images Bang Chan, Straykids-Sänger

