Er isst nichts: Bang Chan hat nach Moonbins Tod zu kämpfen!

Er wirkt gebrochen. Im April war der K-Pop-Star Moonbin (✝25) tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Warum genau der Musiker so früh aus dem Leben schied, ist bis heute ungeklärt. Die Verantwortlichen der Polizei gehen jedoch davon aus, dass der Star der Gruppe Astro Suizid begangen hat. Viele seiner Liebsten haben mit diesem Verlust schwer zu kämpfen – auch sein Kollege Bang Chan (25). Der Stray-Kids-Star befindet sich nach Moonbins Tod in einem tiefen Loch...

Am Sonntag hatte der 25-Jährige auf YouTube einen Livestream gestartet. Normalerweise erfreut Christopher seine Fans, die "Strays", wöchentlich mit "Chans Room" – nach Moonbins Tod konnte der Sänger jedoch nicht einfach so wieder zur Tagesordnung übergehen. Dass es ihm aktuell immer noch schlecht geht, war ihm deutlich anzumerken. Chan wirkte angespannt und sprach zudem nur sehr wenig – und das, was er sagte, war besorgniserregend. "Ich versuche, meine Appetitlosigkeit in den Griff zu bekommen. Ich habe heute nichts gegessen", erklärte der "Maniac"-Interpret. Er habe aber zumindest versucht, ein wenig Essen zu sich nehmen.

Während des Livestreams hatte ihn auch ein Unterstützer gefragt, ob er und Moonbin sich nahestanden. "Wir standen uns sehr nahe [...], deswegen möchte ich mich entschuldigen, wenn es euch überrascht hat", erklärte der K-Pop-Star schwach. Er habe nie erwähnt, dass er mit ihm befreundet war, doch seine zusammengefallene Körperhaltung und seine traurige Miene waren für seine Fans ein klares Zeichen: Chan hat einen engen Freund verloren...

Anzeige

Getty Images Die Stray-Kids-Mitglieder Bang Chan, Seungmin, Hyunjin, I.N, Felix, Han, Changbin und Lee Know

Anzeige

Instagram / moon_ko_ng Moonbin im April 2020

Anzeige

Instagram / realstraykids Bang Chan, südkoreanischer Sänger und Produzent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de