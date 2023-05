Nach Moonbins (†25) Tod: Fans um K-Pop-Kollegen besorgt

Er hat nach Moonbins (✝25) Tod zu kämpfen! Am 19. April wurde der südkoreanischer Sänger tot in seiner Wohnung aufgefunden. Warum genau der Musiker der Boyband Astro so jung starb, bleibt aktuell noch unter der Verschluss. Laut einem Statement der örtlichen Polizei geht man jedoch davon aus, dass er Suizid begangen hat. Neben seiner Schwester und seinen Fans trauern auch viele andere K-Pop-Stars, die Moonbin kannten und liebten...

Dazu gehört auch Bang Chan (25), Mitglied der gefeierten K-Pop-Gruppe Stray Kids. Er hatte Moonbin sehr gut gekannt und ihn als engen Freund gesehen – sein Tod nimmt den "Back Door"-Interpreten deswegen ganz schön mit. Somit ließ Chan alias Christopher einige Wochen nichts von sich hören. Nun meldete er sich aber via Bubble mit einem Update bei seinen Fans: "Ich brauchte etwas Zeit, um mich zu erholen [...] ich werde jetzt öfter in die Sterne sehen, weil ich mir sicher bin, dass er das so gewollt hätte." Wie schlecht es ihm in den vergangenen Tagen ging, wurde mit einem weiteren Statement deutlich: "Ich habe die letzten Tage überhaupt nichts gegessen."

Auch Moonbins Astro-Kollegen müssen diesen schlimmen Verlust erst mal verkraften. Dazu war Cha Eunwoo (26) jedoch kaum Zeit gegeben worden. Bei einem Event in Thailand, nur wenige Tage nach dem Tod seines Freundes, wirkte der "Knock"-Star gebrochen. Während seiner Performance wirkte er sichtlich ergriffen und hatte feuchte Augen.

Getty Images Die Stray-Kids-Mitglieder Bang Chan, Seungmin, Hyunjin, I.N, Felix, Han, Changbin und Lee Know

Instagram / realstraykids Bang Chan, südkoreanischer Sänger und Produzent

Getty Images Cha Eunwoo im September 2022

