Samra hatte wegen Drogen Suizidgedanken und Depressionen

Samra zeigt sich von seiner verletzlichen Seite. An dem Berliner Rapper führt seit mehreren Jahren kein Weg vorbei: Der Musiker verkaufte allein in Deutschland schon über fünf Millionen Tonträger und zählt seitdem zu den erfolgreichsten Künstlern hierzulande. In seinen Liedern thematisiert er oftmals Alkohol- und Drogenkonsum. Letzteres spielte in seinem Privatleben eine große Rolle: Samra litt an Depressionen und Suizidgedanken.

Im Gespräch mit Deutschrap ideal sprach der 28-Jährige sehr offen über dieses Thema. Laut eigenen Angaben habe er übermäßig Kokain, Tilidin und Cannabis konsumiert. Dies führte zu schlimmen Auswirkungen. "Ich war mal drei Tage wach, konnte überhaupt nicht mehr klar denken und habe mich so zugekokst, dass ich den Krankenwagen rufen musste. Es gab auch Momente, da war ich so auf Drogen und dachte mir: 'Ey, steig in dein Auto, fahr auf die Autobahn und fahr 300 und lenke einfach in die Leitplanke'", erinnerte sich Samra im Interview.

Inzwischen sei Samra auf dem Weg der Besserung. Mithilfe seiner Familie und seiner Frau schaffte der "Wieder Lila"-Interpret den Ausstieg. Samra entschied sich für einen Entzug und begab sich in eine Therapie auf Mallorca – dies war sein zweiter Versuch, sich seiner Sucht zu entziehen. Doch diesmal mit Erfolg, denn Samra ist seit sieben Monaten clean.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / samra Samra im Studio, Januar 2023

Instagram / samra Samra, Rapper

Instagram / samra Samra mit seiner Frau



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de