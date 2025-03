Rapper Samra wurde wegen Toni Kroos von Event ausgeladen

Samra wurde wegen Toni Kroos (35) von einem Event ausgeladen. Das macht der Rapper jetzt auf Instagram in einem langen Statement öffentlich: "Ich war heute zur Icon League in Düsseldorf eingeladen und habe mich wirklich darauf gefreut […]. Doch obwohl man mich persönlich eingeladen hatte, wurde ich kurz darauf wieder ausgeladen. Die Begründung: Toni Kroos möchte aufgrund meiner Vergangenheit nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Er distanziert sich von mir, weil ich in der Vergangenheit mit Drogen zu tun hatte und es Vorwürfe gegen mich gab – Vorwürfe, die nachweislich falsch sind." Mit letzterer Aussage spielt der Musiker vermutlich auf die Anschuldigungen der Influencerin Nika Irani an, die ihm 2021 Vergewaltigung vorwarf. Diese Vorwürfe konnten vor Gericht allerdings nicht bewiesen werden.

Für Samra ist die Entscheidung des Fußballers nicht nachvollziehbar. "Ich habe großen Respekt vor Toni Kroos als Menschen […]. Umso mehr enttäuscht mich die Doppelmoral in diesem Fall. In der Icon League spielen Persönlichkeiten mit, deren Vergangenheit viel schwerwiegendere Vorwürfe beinhaltet – und dort scheint es kein Problem zu sein. Doch mich verurteilt man für etwas, das nie passiert ist." Der Berliner betont, dass er ein guter Mensch sei und ihn die Anschuldigungen seit Jahren psychisch schwer belasten. Lange habe er geschwiegen, doch damit sei jetzt Schluss. "Viele denken vielleicht, ich sei der 'harte Rapper', unantastbar. Aber nein – ich bin ein Mensch wie jeder andere, und solche Dinge hinterlassen Spuren", betont er. Mit seinem Statement möchte er sich auch für andere Betroffene einsetzen.

In einem Interview im Februar mit dem Stern räumte Samra dennoch ein, in den vergangenen Jahren Fehler begangen zu haben. "Ich war Frauen gegenüber ein arrogantes Arschloch", gab er zu und gestand, mit Frauenherzen gespielt zu haben. Die schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfe wies er jedoch auch in diesem Gespräch entschieden zurück: "Ich habe nicht das getan, was man mir vorgeworfen hat." Die Anschuldigungen hätten ihn an den Rand des Selbstmords gebracht.

Instagram / samra Samra, Rapper

Instagram / samra Samra, Rapper