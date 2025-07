5. Hochzeitstag: Dunja macht Samra eine süße Liebeserklärung

Rapper Samra und seine Frau Dunja feierten am Freitag ihren fünften Hochzeitstag. Obwohl die Öffentlichkeit erst Ende letzten Jahres offiziell von Dunja erfuhr, gaben sich die beiden tatsächlich schon am 11. Juli 2020 das Jawort. Anlässlich dieses besonderen Tages nutzte Dunja die sozialen Medien, um ihrem Mann eine rührende Liebeserklärung zu machen. Auf Instagram teilte sie eine emotionale Fotoreihe – darunter auch Aufnahmen von sich während der Schwangerschaft oder von den beiden gemeinsam mit ihrem Sohn Kareem.

Dunja blickte in ihrem Beitrag auf die vergangenen Jahre zurück und reflektierte über die Höhen und Tiefen ihrer Ehe. Sie schrieb auch über die Herausforderungen: "Unsere Liebe hat sich nicht nur in den schönen Momenten bewiesen, sondern vor allem in den schweren." Besonders hob sie die Stärke und den Glauben ihres Mannes hervor: "Du hast nie aufgegeben. Du hast immer alles gegeben, um ein guter Partner und Ehemann zu sein." Auch Sohn Kareem kam in den liebevollen Worten nicht zu kurz, den sie als das "schönste Geschenk ihres Lebens" bezeichnete.

Samra zeigte sich gerührt von den Worten seiner Frau und kommentierte den Beitrag prompt: "Meine Familie, meine Zukunft, ich liebe euch über alles. Danke für die wunderschönen Worte." Das Paar war lange Zeit sehr zurückhaltend, wenn es um das gemeinsame Privatleben ging. Erst Ende des vergangenen Jahres traten Samra und Dunja gemeinsam öffentlich in Erscheinung. Seitdem zeigt die Ehefrau des Rappers immer häufiger Einblicke in den Familienalltag mit Samra und Kareem und hält ihre Follower auf Social Media auf dem Laufenden.

Instagram / dunjaakkouche Musiker Samra, Dunja Akkouche und der gemeinsame Sohn Kareem

Instagram / dunjaakkouche Rapper Samra und seine Frau Dunja Akkouche

