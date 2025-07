Intimer Einblick: Rapper Samra zeigt erstmals seine Wohnung

Samra gewährt einen seltenen, intimen Einblick in sein Privatleben. Der Rapper gibt Aaron Troschke (35) für seinen YouTube-Kanal eine Roomtour und zeigt ihm, wo er und seine Familie zu Hause sind. Auf knapp 160 Quadratmetern wohnt er mit seiner Frau Dunja und seinem Sohn Kareem in einer Eigentumswohnung in Berlin-Lichterfelde. "Ich bin hier groß geworden, deswegen wollte ich auch unbedingt hierbleiben", erzählt der "Alles schon geschrieben"-Interpret.

In der zweistöckigen Wohnung hat die dreiköpfige Familie jedenfalls mehr als genug Platz: ein Ankleide- und Schminkzimmer, ein zweiter begehbarer Kleiderschrank, Schlafzimmer – die Treppe hoch erwartet Besucher ein großzügiger Wohnraum mit offener Küche und Essbereich. Abgerundet wird die Wohnung von einer geräumigen Terrasse. Es fällt auf: Auch wenn alles mit Liebe eingerichtet ist, scheint das Ehepaar keinen großen Wert auf pompöse Einrichtungsgegenstände zu legen. Stattdessen: Ein moderner Stil gemixt mit familiärer Gemütlichkeit. Familienbilder an der Wand, der Kinderduschsitz liegt in der Badewanne, im Wohnzimmer findet sich Spielzeug des kleinen Kareem auf dem Boden. In dieser Wohnung wird gelebt – und das zeigen Hussein Akkouche, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, und seine Frau Dunja auch gerne.

Seit dem 11. Juli 2020 ist der erfolgreiche Deutschrapper mit seiner Liebsten verheiratet. Sie ist nicht nur Mutter seines Sohnes, sondern in schwierigen Phasen seines Lebens auch stets eine wichtige Stütze für ihn gewesen. Zu ihrem fünften Hochzeitstag veröffentlichte Dunja auf Instagram einen offenen Liebesbrief an ihren Ehemann. Darin beschrieb sie, wie sie zusammen Samras Drogensucht und Depressionen überstanden haben. "Unsere Liebe hat sich nicht nur in den schönen Momenten bewiesen, sondern vor allem in den schweren. Und dafür liebe ich dich noch mehr", fand die Influencerin emotionale Worte.

Anzeige Anzeige

Instagram / samra Samra, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samra Samra mit seinem Sohn Kareem und seiner Frau Dunja

Anzeige Anzeige

Instagram / samra Dunja und Hussein Akkouche, Mai 2025