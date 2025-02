Samra blickt in neuem Song auf Missbrauchsvorwürfe zurück

Am 25. Februar erscheint Samras neues Buch "1995 Lichterfelde", in dem er bedeutende und schwierige Momente seines Lebens festhält. Der Rapper sorgt bereits im Vorfeld für Aufsehen, als er einen brisanten Abschnitt auf TikTok vorliest und dabei auf die Missbrauchsvorwürfe eingeht, die einst von der Influencerin Nika Irani gegen ihn erhoben wurden. Diese Vorwürfe hatte sie vor Gericht jedoch nicht glaubhaft machen können. Doch der darauffolgende mediale Sturm hinterließ bei Samra tiefe Spuren. "Ich war kein Vergewaltiger und verstand nicht, warum das halbe Land dieser Frau glaubte", liest er auf der Plattform vor.

Der Rapper sprach bereits in der Vergangenheit oft über schwere Zeiten in seinem Leben. Der gebürtige Berliner litt unter anderem unter starken Drogenproblemen, wie er im Interview mit Deutschrap ideal vor wenigen Jahren gestand. Laut eigenen Angaben habe er übermäßig Kokain, Tilidin und Cannabis konsumiert. "Ich war mal drei Tage wach, konnte überhaupt nicht mehr klar denken und habe mich so zugekokst, dass ich den Krankenwagen rufen musste", erinnerte er sich an diese schwere Zeit seines Lebens.

Mittlerweile geht es dem Musiker jedoch wieder besser. Das liegt unter anderem auch an seiner Frau Dunja, die in dieser Zeit unterstützte. Seine Liebste hielt der "Cataleya"-Interpret lange Zeit geheim. Doch vor wenigen Monaten stellte sie sich selbst der Öffentlichkeit via Instagram vor. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb die Mutter eines Sohnes: "Mein erster Instagram-Post – ich bin etwas aufgeregt, aber freue mich auch zugleich, euch kennenzulernen." Sie versprach den Fans ihres Mannes, ihnen nun mehr Einblicke in ihren Alltag "als Mama und Ehefrau" zu gewähren.

Instagram / samra Samra und sein Baby im März 2024

Instagram / samra Rapper Samra und seine Frau Dunja

Werdet ihr Samras Buch lesen? Ja, ich kann es kaum erwarten. Nein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ergebnis anzeigen